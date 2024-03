Nuove indiscrezioni sulla situazione societaria dell'Inter. Come riporta il Sole 24 ore il fondo americano Oaktree sarebbe disponbile a dare più tempo a Steven Zhang per trattare il rifinanziamento del debito. Il fondo americano ha prestato 275 milioni di euro alla società controllante dell’Inter, con la scadenza del prestito a maggio (385 milioni di euro, interessi compresi). Oaktree avrebbe aperto alla possibilità di rifinanziare il debito, concedendo quindi ulteriore tempo a Zhang, in cambio di ulteriori garanzie e dell'impegno del presidente nerazzurro a trovare nuovi soggetti pronti a investire nel club. Più tempo quindi perché una trattativa per l'ingresso di un nuovo socio (o di una cessione del club) si possa finalizzare. Senza la garanzia di una trattativa per l'ingresso di nuovi capitali, invece, il fondo, secondo quanto riportato anche da Calcio e Finanza, sarebbe intenzionato a escutere il pegno delle quote date in garanzia e di fatto diventare proprietario del club.