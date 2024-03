Allegri punta su Szczesny per invertire la rotta

Euro Szczesny . Per un Euro Juve . Il portiere è tornato alla Continassa da eroe della Polonia dopo il rigore parato a James nella finale playoff col Galles. Se Lewandowski e compagni questa estate se la vedranno in Germania con Olanda, Austria e Francia gran parte del merito è suo, decisivo anche sul colpo di testa di Moore a inizio secondo tempo. Fa festa la Polonia e vorrebbe di nuovo farla la Juve, tornata al completo col rientro di tutti i 13 nazionali. Allegri punta anche su super Szczesny per invertire la rotta. Il portiere diventa il simbolo della necessità di rialzare il muro in difesa: nelle prime 18 giornate sono state 10 le partite senza prendere gol con una media di 0,6 reti subite a partita . Nel 2024, invece, la Juve ha preso la media di 1,1 gol a partita in 11 giornate, scivolando in classifica ma soprattutto alimentando malumori, critiche e nervosismo.

Szczesny ha già neutralizzato la Lazio in passato

La solidità difensiva è il primo obiettivo in vista della sfida con la Lazio. In questo senso la prestazione di Szczesny in Galles è un valore aggiunto. Una scia di entusiasmo da sfruttare per il portiere che contro la Lazio all’Olimpico è stato protagonista alla 15^ giornata nel 2019: sul 2-1 per la Lazio fallo su Correa lanciato a rete, la calma olimpica nell’abbracciare l’attaccante quasi scusandosi, in attesa del tiro di Immobile. Rigore parato, così come la respinta ancora più difficile. Szczesny in Serie A ha parato 10 rigori su 36, il 28%. Dopo aver conquistato il pass per l’Europeo ora vuole blindare la Champions della Juve.