La pausa delle nazionali toglie un centravanti alla Roma, ma ne restituisce un altro. Sarà out Azmoun , probabilmente per un mesetto dopo l’infortunio con l’Iran, ma Lukaku torna buon protagonista con la maglia Belgio nell’amichevole contro l’Inghilterra . Per il centravanti, 82 minuti in campo e un assist esprimono una condizione ritrovata dopo il problema all’anca.

Lukaku in condizione

Proprio nel match contro Bellingham e compagni, Lukaku si è reso protagonista di un’azione delle sue: pallone recuperato con forza, testa alta e colpo d’esterno di gran qualità niente di nuovo per un attaccante completo come lui, sempre utile anche nei momenti meno brillanti. In questo inizio del 2024, l’ex Inter ha abbassato la media gol, ma la sua presenza viene considerata comunque un fattore indispensabile ancora di più in questa fase: un po’ per il livello delle avversarie che si alzerà di molto, poi perché al momento è l’unico centravanti in piena efficienza.