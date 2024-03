Lazio-Juve, la conferenza di Tudor LIVE alle 13

Igor Tudor debutta sulla panchina della Lazio contro il suo passato, la Juventus, di cui è stato giocatore per sei anni e mezzo e vice-allenatore per una stagione, nel 2020/2021 con Pirlo al comando. C'è curiosità per capire come si schiereranno i biancocelesti, prossimi al passaggio al 3-4-2-1, modulo preferito dell'ex Marsiglia, tornato in Italia dopo l'esperienza al Verona due anni fa