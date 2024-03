Il centrocampista francese ha parlato del nuovo allenatore della Lazio, con il quale aveva già lavorato a Marsiglia: "Il suo calcio può far male a tanti in Italia, ha fatto belle cose sia all'OM che in Serie A con il Verona", ha dichiarato in un'intervista a Le Parisien. Poi sull'addio di Sarri: "Sono rimasto sorpreso e scioccato. Va rispettata la sua scelta, è un grande allenatore e mi ha fatto crescere tanto tatticamente" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

"L'idea di calcio di Tudor può fare male alle altre squadre di Serie A". Ha pochi dubbi Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, che in questi giorni è impegnato con la nazionale francese. Il centrocampista biancoceleste, in un'intervista a Le Parisien, ha commentato l'arrivo dell'allenatore croato con il quale aveva già lavorato al Marsiglia: "Ha fatto belle cose all'OM, anche se nel finale della scorsa stagione è stato complicato per tutti e non siamo riusciti ad arrivare secondi. Ma in Serie A aveva già fatto bene anche con l'Hellas Verona". leggi anche Tudor: "Non sono un sergente di ferro". Su Sarri…

"L'addio di Sarri mi ha scioccato, scelta che va rispettata" Impossibile non spendere due parole sull'addio di Maurizio Sarri: "Sono rimasto sorpreso e scioccato. Ha fatto un gran lavoro portando la Lazio al secondo posto in uno dei campionati migliori al mondo. Ha portato la squadra agli ottavi di Champions League e in semifinale di Coppa Italia. Ma va rispettata la sua scelta, ha preferito fare un passo indietro perché pensava che fosse meglio per la squadra. Per me è un grande allenatore, esigente come Emery, Arteta, Sampaoli o Tudor. In questi mesi alla Lazio mi ha fatto crescere molto tatticamente: prima ero meno disciplinato e avevo la tendenza a correre un po' ovunque. Ora so posizionarmi meglio e dosare le forze". approfondimento Tudor cambia la Lazio: difesa a 3 e 2 trequartisti

"Deschamps si è complimentato per le prestazioni con la Lazio" In chiusura una battuta sul ritorno in nazionale: "Penso che la costanza avuta nelle prestazioni con i club sia stata ricompensata dalla chiamata della Francia. Sapevo che Deschamps mi stava seguendo, me lo ha anche detto e si è complimentato per come sto giocando con la Lazio".