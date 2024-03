Arriva l'esito degli esami per Azmoun e non sono buone notizie per De Rossi. L'iraniano, infatti, ha riportato una lesione di primo grado ai flessori della coscia sinistra che, tradotto, costringerà il giocatore a stare fermo per almeno un mesetto, dunque per tutto il mese di aprile. Niente Lecce, dunque, ma anche niente quarti di finale di Europa League contro il Milan, oltre alle sfide di campionato contro Lazio, Udinese e Bologna. La speranza è quella di recuperarlo almeno per la partia del prossimo 28 aprile contro il Napoli di Calzona. Non una bellissima notizia per l'allenatore della Roma che deve gestire anche le condizioni non perfette di Lukaku, condizionato nelle ultime settimane dal riproporsi di un vecchio problema all'anca.