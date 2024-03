Anche la Roma è pronta a tornare in campo dopo la sosta nazionali. De Rossi riparte dalle sue nove vittorie in tredici partite e dal quinto posto in classifica. Tappa a Lecce: "Avremo un ostacolo molto duro, anche perché ora i punti per chi è in basso valgono doppio e triplo - è la sua analisi ai canali ufficiali giallorossi -. Ogni tanto capita di passare insieme Natale, Santo Stefano e Capodanno, questa volta è Pasqua ma va bene così. Abbiamo tanta voglia di tornare in campo e saltiamo volentieri una festività pur di tornare a fare quello che ci piace di più".