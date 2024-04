12^ vittoria al Dall'Ara, altro clean sheet e sogno Champions sempre più concreto, con addirittura la possibilità di stare addosso alla Juve, ora distante appena due punti. È un Bologna che fa impazzire i suoi tifosi e gran parte del merito e degli applausi sono da attribuire a Thiago Motta: "È un buon momento, bello per tutti, grazie ai risultati che abbiamo ottenuto e al modo in cui stiamo giocando - ha detto l'allenatore a Sky Sport dopo la partita -. Sono soddisfatto per questa allegria che si vive sia internamente che esternamente, perché anche oggi il pubblico è stato dal primo all'ultimo minuto in campo, sostenendo i giocatori, aspettandoli per la festa alla fine della partita, meritata per la vittoria ottenuta. Gli abbracci ai giocatori li do perché è un modo di ringraziare, però il bacio più bello oggi è in tribuna per mia figlia Sofia, perché stamattina mi ha inviato l'in bocca al lupo per la partita. Non lo fa spesso, oggi lo ha fatto ed è andata bene". E sulla prova della squadra ha aggiunto: "Va sottolineato anche il lavoro difensivo da parte di tutti, anche quello in costruzione dei nostri difensori. Lykogiannis che aveva giocato di meno ha fatto una grande prestazione, è chiaro che andando sul 2-0 dobbiamo avere noi il controllo della partita e non iniziare a fare quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Ne abbiamo già parlato dopo la partita con Zirkzee e Saelemaekers, perché bisogna costruire, creare e concludere l'azione: dobbiamo farle bene queste cose fino all'ultimo minuto".