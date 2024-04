Milan che ritmo: punti come nell'anno scudetto

Il Milan continua a viaggiare a ritmi elevatissimi. La quarta vittoria consecutiva in campionato, centrata a Firenze, ha permesso ai rossoneri di consolidare il secondo posto, staccarsi dalla Juve terza e dalla Roma quinta. La partecipazione alla prossima Champions League non è più in dubbio e anche l'entrata nella Final Four della Supercoppa si avvicina. Resta da chiudere in bellezza la stagione puntando alla vittoria in Europa League

