Milan-Inter, cresce attesa: verso sold out

Il prossimo 22 aprile è in programma il derby tra Milan e Inter. Sarà la prima volta nella storia che le due squadre si affronteranno di lunedì. Ma potrebbe non essere l'unico motivo per il quale questa sfida potrebbe entrare nella storia. Infatti i nerazzurri - che hanno attualmente 14 punti di vantaggio sui rossoneri - potrebbero festeggiare il ventesimo scudetto proprio contro il Milan. Se nelle prossime due partite il vantaggio dell'Inter dovesse rimanere inalterato (o aumentare) l'Inter si metterebbe la seconda stella sul petto con una vittoria nella 33^ giornata a San Siro (se dovesse aumentare tra 31^ e 32^ potrebbe bastare anche un pareggio). Cresce l'attesa, anche ovviamente nella ricerca dei biglietti. Saranno circa 7500 i tagliandi riservati ai tifosi interisti, che assisteranno al match dal classico Secondo Anello Verde. Per il resto lo stadio potrebbe tingersi (per lo più) di rossonero, considerando che la vendita libera è riservata ai possessori della CRN CARD (in possesso dei tifosi milanisti) . Si viaggia ad alta velocità verso il sold out. Nei prossimi giorni maggiori dettagli sull' andamento della vendita dei biglietti.