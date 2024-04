"Sogno di vincere la Champions League con la Juventus". Il club bianconero è in corsa per tornare a giocare la massima competizione europea, ma a Dusan Vlahovic non basta soltanto partecipare. L'obiettivo, in un futuro magari non troppo lontano, è vincerla. "Lavoro duro e darò il meglio per conquistare quella competizione, spero di portare tante gioie ai tifosi", ha aggiunto l'attaccante serbo ai microfoni della Lega Serie A.