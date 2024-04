Il calendario della 31^ giornata di Serie A

Da venerdì 5 a lunedì 8 aprile su Sky e in streaming su NOW , la trentunesima giornata con tre gare in co-esclusiva. In onda le rubriche e gli studi di Sky Sport: studi pre e postpartita, approfondimenti e aggiornamenti live. Emozioni sempre in campo con Sky Sport 24 e gli SkyLights

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A , con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 5 a lunedì 8 aprile, appuntamento con la trentunesima giornata della stagione 2023/2024. Sabato alle 20.45 in campo Empoli-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domenica alle 12.30 tocca a Frosinone-Bologna, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Lunedì sera alle 20.45 è il momento di Udinese-Inter, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.