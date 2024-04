Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è intervenuto a “The Deal”, podcast di Bloomberg. Uno dei primi argomenti trattati è stato l’acquisto del Milan: “E’ stata la cosa più dura che abbia mai fatto, ma allo stesso tempo la migliore. Mi piace essere un imprenditore ombra e risolvere i problemi con il capitale. Lo sport ha rappresentato per me un punto di svolta che non avrei mai potuto immaginare nel 2000. Adesso la sfida è navigare in questa situazione. Ogni volta che parlavo dell’acquisto del Milan negli Stati Uniti mi davano del pazzo, suggerendomi di non investire mai in Italia. Ma alla fine ci siamo ritrovati a chiudere un cerchio: il Milan era indebitato ed è subentrato Elliott diventandone proprietario. Poi l’incontro con Paul e Gordon Singer mi hanno fatto cambiare idea”.

