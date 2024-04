Dove vedere Empoli-Torino

La partita tra Empoli e Torino, valida per la 31^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 6 aprile alle 20.45 in diretta su Sky, canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Emanuele Baiocchini e Paolo Aghemo. Inoltre appuntamento con 'L'Originale' dalle ore 20 e dalle 22.40 con Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Fabio Quagliarella.

I numeri di Empoli e Torino

Il Torino è l’avversario contro cui l’Empoli ha registrato il maggior numero di pareggi nella sua storia in Serie A: 11 in 23 sfide, completano sette successi toscani e cinque vittorie granata. Dopo il successo per 1-0 nella gara d’andata dello scorso 16 dicembre, il Torino potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Empoli per la prima volta in Serie A. L’Empoli è rimasto imbattuto in 10 delle 11 sfide casalinghe contro il Torino in Serie A (3 vittorie, 7 pareggi), l’unico successo dei granata in trasferta contro il club toscano è arrivato l’1 maggio 2022 (3-1). Dopo aver guadagnato 12 punti nelle prime sei partite con Davide Nicola alla guida in Serie A (3 vittorie, 3 pari), da inizio marzo l’Empoli è l’unica formazione ad aver perso tutte le quattro gare in campionato; i toscani sono anche l’unica squadra a non aver segnato alcun gol in quest’ultimo periodo. Il Torino ha vinto gli ultimi due match di campionato senza subire gol, i granata non ottengono tre successi di fila in Serie A dal periodo tra maggio e settembre 2019; mentre l’ultima volta in cui hanno registrato tre vittorie di fila senza concedere alcuna rete nel torneo risale al febbraio 1992, con Emiliano Mondonico allenatore.