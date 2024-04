La Juve torna a vincere. Dopo il successo in Coppa Italia contro la Lazio ecco quello in campionato contro la Fiorentina, che interrompe una serie di quattro turni senza vittoria. Gatti decisivo in una partita iniziata benissimo dalla Juve, con qualche sofferenza nel finale: "Nel primo tempo abbiamo pressato bene, creato e concesso pochissimo, ma la Fiorentina ha un'ottima squadra e alla fine abbiamo rischiato qualcosa - è l'analisi di Allegri a Sky Sport -. Quando giochi con questo spirito anche un po' di buona sorte arriva dalla tua parte. Finale in calo per problemi di testa? In questo momento, dopo tante partite complicate e dopo un bel primo tempo, è normale ti manchi un po' di forza nel finale". Sulla corsa Champions alla luce dei risultati: "Vincere era importante ma mancano ancora tanti punti, e abbiamo anche una finale da raggiungere. Giocatori stanchi? In tanti hanno dato tanto, Danilo ha fatto una buona partita, ma direi che tutti si sono comportati bene, gli attaccanti hanno lavorato molto bene. In questo finale di stagione conta il risultato".

i voti Szczesny e Gatti super: pagelle di Juve-Fiorentina