Dove vedere Udinese-Inter in tv

La partita tra Udinese e Inter , che chiude la 31^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 8 aprile alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marina Presello e Andrea Paventi.

I numeri di Udinese e Inter

L’Inter ha vinto cinque delle ultime sei sfide di campionato contro l’Udinese. Vincendo questa partita l’Inter salirebbe a quota 82 punti in classifica: dopo 31 gare giocate in una stagione, soltanto la Juventus nella stagione 2018/19 (84) ha fatto meglio nella storia della competizione a girone unico, ovvero dal 1929/30. Sono in totale 101 i contronti fra le due squadre in Serie A con 22 vittorie per l'Udinese, 52 per l'Inter e 27 pareggi.