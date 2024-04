È la settimana del derby della Mole. Sabato 13 aprile alle ore 18 fari puntati sullo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida numero 185 della storia. Una partita che può valere l'Europa: la Juve per la Champions, il Toro per, almeno, la Conference League. L'ultima vittoria granata quasi nove anni fa, il 26 aprile 2015. Numeri e curiosità su alcuni dei protagonisti della sfida

