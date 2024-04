L'argentino ha rivelato alla Gazzetta dello Sport di voler allenare in Italia, non escludendo un futuro in rossonero. "Mi ispiro a Conte e ho un rimpianto: la finale di Champions League persa con la Juve contro il Barcellona", ha dichiarato Tevez ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

"Potevo andare al Milan, ma la Juventus si mosse bene, un po' in segreto, e riuscì a prendermi". Carlos Tevez ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo trasferimento in Italia nel 2013. Galliani voleva portarlo a Milano, ma alla fine l'hanno spuntata i bianconeri, con cui l'argentino ha vinto 2 scudetti, 1 Supercoppa e 1 Coppa Italia. Il percorso di Tevez non l'ha portato al Milan da giocatore, ma potrebbe farlo in futuro da allenatore: "Chissà che le strade con i rossoneri non si possano incrociare di nuovo. Magari da tecnico". leggi anche Tutti i derby all'interno del derby di Torino

Galliani a pranzo con Tevez e il suo procuratore nel gennaio del 2012: l'Apache sembrava aver chiuso con il Milan, ma poi...

"Mi ispiro a Conte, ma ho bel ricordo anche di Allegri" Tevez sta muovendo i primi passi da allenatore in Argentina. Dopo l'esperienza al Rosario Central, è passato all'Independiente, con cui sta ottenendo ottimi risultati. Nella sua carriera, l'apache ha avuto modo di lavorare con grandissimi tecnici, da cui sta cercando di imparare: "Mi ispiro a Conte per la passione e l'ossessione per la vittoria, da Blielsa ho preso l'attenzione ai dettagli e da Ferguson mi porto la grande calma nella gestione del gruppo. Ma di bravi ne ho avuti tanti, penso a Mancini e Allegri. Se ne devo dire uno però scelgo Conte".

"Non vedo un nuovo Tevez" Oltre alla straordinaria tecnica, Tevez si è sempre contraddistinto per via del suo spirito di sacrificio e della cattiveria agonistica. Caratteristiche che l'argentino non ritrova nei calciatori di oggi: "Non esiste un nuovo Tevez. Non ho trovato nessuno che mi assomigli. Io mettevo il cuore in campo, davo tutto me stesso e credo che questo si sia un po' perso, non solo in Italia ma in Europa in generale". approfondimento Campioni e meteore: gli argentini prima di Alcaraz

"Rimpianti? La finale di Champions persa con la Juve" Tevez ha avuto una carriera costellata di successi e trofei: nel suo palmares figurano la vittoria del campionato argentino, brasiliano, inglese e italiano. In ambito internazionale, l'apache ha conquistato una Coppa Libertadores, una Champions League e una Coppa del Mondo per club. Eppure c'è un momento che ancora rimpiange: "Ero convinto di poter vincere la Champions con la Juve, anche se avevamo davanti il miglior Barcellona di sempre. Eravamo fortissimi, a centrocampo avevamo Pirlo, Pogba, Vidal e Marchisio, che ti davano la sensazione di poterti mandare in porta da un momento all'altro".