L'allenatore biancoceleste, dopo il poker alla Salernitana, ha parlato in conferenza stampa: "Ho fatto i complimenti alla squadra per una grande gara - ha detto -. Non commento le parole di Luis Alberto (che ha annunciato l'addio a fine stagione), è una cosa che riguarda lui e la società. Le contestazioni? Sono legittime, sta a noi con prestazioni come oggi portarli dalla nostra parte"

Una Lazio convincente, seppur con qualche sbavatura iniziale dovuta in particolare all'ansia e dalla contestazione del pubblico. I biancocelesti ripartono dopo il derby e si guadagnano il provvisorio settimo posto grazie al poker rifilato alla Salernitana. "Ho fatto i complimenti alla squadra per una grande gara, sia come prestazione che come gol: potevamo farne altri 4. Non volevamo prendere gol e ce lo siamo ripetuti dopo l'intervallo, mi è piaciuta la mentalità che stiamo costruendo - ha detto Tudor in conferenza, spostandosi poi sulle parole d'addio di Luis Alberto -. Non commento, è una cosa tra lui e la società".