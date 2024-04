Luis Alberto, dopo la vittoria contro la Salernitanta, annuncia l'addio alla Lazio a fine stagione: "Ho già chiesto al club la rescissione, non prenderò più un euro dalla Lazio, è giusto farmi da parte". Poi sui social lo spagnolo rivolge un messaggio ai tifosi: "Vi avrò sempre nel cuore, continuerò a lavorare duramente e a dare il massimo in campo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita". La società sostiene di aver scoperto solo adesso la volontà del calciatore LAZIO-SALERNITANA 4-1: GOL E HIGHLIGHTS

"Io sicuramente non sarò parte del progetto nel prossimo anno, ho già chiesto al club la rescissione". Nel post del match che vede la Lazio tornare a vincere, fanno rumore le parole di Luis Alberto, uno dei migliori in campo nel successo sulla Salernitana ma destinato all'addio a fine stagione: "Sinceramente posso dire che per me queste ultime due-tre settimane sono state difficili per quello che è successo - ha detto a Dazn -. Non voglio prendere un euro in più della Lazio. è giusto farmi da parte da questo club che mi ha dato tanto e lasciare a loro questi stipendi per altri giocatori". La società biancoceleste sostiene di aver scoperto la volontà di rescissione di Luis Alberto solo dopo l'intervista al termine di Lazio-Salernitana. La scorsa estate lo spagnolo ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio fino al 2027. serie a Felipe MVP: le pagelle di Lazio-Salernitana 4-1

"È normale fischiare, questo è il calcio" E a proposito della partita lo spagnolo ha aggiunto: "Oggi si doveva vincere, anche per noi, perché questa è un'annata un po' complicata. Servivano tre punti per dare un segnale, è vero che forse non cambia nulla per quest'anno ma dobbiamo far bene nelle partite che mancano. I fischi? È normale, questo è il calcio. Il campionato non sta andando bene, abbiamo perso anche il derby, ed è normale fischiare. Io spero di divertirmi nelle mie ultime partite qua. Champions? Nel calcio non si sa mai, è complicato. Dobbiamo avere la testa pulita per le partite che mancano, compresa la coppa".

"Continuerò a dare il massimo in campo" Dopo aver annunciato la rescissione dalla Lazio nel post partita, Luis Alberto ha poi aggiunto qualche dichiarazione sui social attraverso il suo profilo Instagram: "Sono grato per le manifestazioni di affetto, il mio rapporto con i tifosi della Lazio è ottimo ed è solo un orgoglio. Ringrazio per tutto quello che hanno fatto in questi miei anni nel club, specialmente ai ragazzi della Curva Nord e della Tribuna Tevere che mi hanno sempre sostenuto. Vi avrò sempre nel cuore. Continuerò a lavorare duramente e a dare il massimo in campo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita, come ho sempre fatto".