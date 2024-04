Napoli, anche Calzona all’esame Frosinone

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Frosinone, in diretta domenica alle 12.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, visita del presidente a Castel Volturno. Una sorta di esame anche per l’allenatore Calzona, che dovrà riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia, subita dal Napoli allenato allora da Mazzarri proprio per mano della squadra di Di Francesco

Come una settimana fa. La visita del presidente De Laurentiis a Castel Volturno, alla vigilia della partita di campionato. È arrivato mentre i giocatori erano in campo per l’allenamento di rifinitura, poi il colloquio con Calzona, i prossimi novanta minuti, la condizione della squadra, una partita con il Frosinone che deve confermare quanto di buono si è visto nel secondo tempo di Monza. Ancora il Frosinone per la terza volta in questa stagione. Prima Garcia, poi Mazzarri ora Calzona, che ha l’obiettivo di chiudere il cerchio. Finalmente. E cancellare il ricordo della brutale eliminazione in Coppa Italia e dei primi novanta minuti di campionato, che nonostante la vittoria misero da subito a nudo i problemi degli azzurri.