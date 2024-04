Solo un pareggio al Maradona per gli azzurri fermati dal Napoli, partita analizzata da Calzona: "Abbiamo creato tanto, dovevamo portarla a casa. Non abbiamo la sensazione del pericolo: questo è il nostro problema più grande. I gol subiti? Non puoi farne sempre quattro per vincere. Non ho la sensazione di solidità, nemmeno abbiamo fatto blocco squadra quando non eravamo in possesso del pallone"

Ancora fischi al 'Maradona', stadio che ritrova Luciano Spalletti (in tribuna) per la prima volta dallo scudetto ma che assiste a un altro passo falso del Napoli . Finisce 2-2 contro il Frosinone, trascinato da Cheddira di proprietà proprio degli azzurri, che rallenta nuovamente la rincorsa Champions del Napoli. Una partita analizzata a Sky da Francesco Calzona : " Abbiamo avuto una gestione sbagliatissima , quando eravamo in vantaggio chiedevo di gestire la palla e giocare facile. Il Frosinone ha qualità offensive. A fine primo tempo ho detto alla squadra che così non avremmo vinto . Abbiamo creato tanto e concesso poco nel primo tempo, dovevamo portarla a casa. Non abbiamo la sensazione del pericolo: questo è il nostro problema più grande . Se non pensiamo in negativo in fase di non possesso, dopo diventa una sofferenza. Serve più cattiveria, abbiamo fatto giocare il Frosinone".

Calzona: "Dispiace per i gol presi, non siamo squadra"

Calzona ha proseguito così: "Di questi pericoli ne abbiamo parlato tutta la settimana, dobbiamo migliorare quando non abbiamo il pallone. Sono dispiaciuto per i gol presi: ne abbiamo subiti tanti in questa stagione, non puoi farne sempre quattro per vincere. Ma non bisogna prenderne, la gara era viva. Questo mi disturba, non siamo squadra. Non va bene. Si può vincere anche 1-0. Non ho la sensazione di solidità. Era una partita particolare col primo caldo, avevo avvertito i ragazzi. Serviva sbloccarla presto e poi gestirla molto meglio. Abbiamo concesso reti in situazioni che non devono succedere. Non pensiamo in negativo e non facciamo blocco squadra quando non siamo in possesso".