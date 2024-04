Ferrari nuovo dg, l'annuncio di Commisso

Le parole di Commisso prima dei festeggiamenti: "Mi spiace non essere presente ma ci rivedremo nei prossimi giorni - ha riportato Buongiorno Viola Park. Oggi ho voluto, in ogni caso, essere con tutti voi per farvi sapere come affronteremo i prossimi impegni e le prossime attività.

Non sarà facile senza la persona che guidava tutto e tutti e che mi faceva sapere tutti i giorni come andavano le cose. Joe Barone rimarrà per me e la mia famiglia, e sono sicuro anche per tutti voi, una persona cara e indimenticabile e penso che tutto l’affetto che è stato dimostrato in questi giorni sia la prova di quanto tante persone gli volessero bene. Ora dobbiamo andare avanti, continuare a lavorare sodo e affrontare le sfide sportive e le situazioni aziendali che ci troviamo di fronte tutti i giorni. Per questo motivo ho deciso di mantenere quelle che sono sempre state le mie regole e abitudini: famiglia e fiducia, continuità e sostegno. Faccio questo con il mio personale a Mediacom, tante persone lavorano con me da anni. Loro hanno fiducia in me e io ho fiducia in loro. Siamo come una famiglia. Quando ho dovuto sostituire qualcuno, ho sempre cercato di dare continuità a chi era già in azienda. E questo ho fatto anche qui alla Fiorentina, dando fiducia e continuità ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè. Alessandro diventa Direttore Generale e Daniele Direttore Sportivo, sono entrambe personeche conosco da quando siamo arrivati e che adesso avranno responsabilità e impegni maggiori. Avranno il mio completo sostegno ed il mio aiuto, dovranno lavorare tanto e bene ma è necessaria anche la massima collaborazione e l’aiuto da parte di tutti".