Notte serena per Ndicka: si attendono sviluppi

Situazione al momento tranquilla, così come la notte, trascorsa serenamente. Sono le condizioni del difensore della Roma, Evan N'Dicka, ricoverato all'ospedale di Udine dopo il malore avuto in campo nella gara di ieri al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Lo apprende l'ANSA da fonti sanitarie dell'ospedale. La direzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale ha reso noto che non è prevista la diffusione di bollettini medici, che saranno gestiti direttamente dall'As Roma. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti sulle possibili dimissioni e il rientro del calciatore nella Capitale. I vertici di Asufc, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, hanno ufficialmente ringraziato per la professionalità tutto il personale coinvolto, dalla centrale operativa regionale Sores Fvg, che ha effettuato l'intervento sul campo e il trasporto al Pronto soccorso, ai medici dei reparti di emergenza e della cardiologia.