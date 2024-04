Brutte notizie per il Bologna: Ferguson è fuori per il resto della stagione. Thiaw è squalificato e salta il derby, out anche Kjaer. Inzaghi ha tutti a disposizione. Juventus a Cagliari senza Szczesny. Calzona deve rimpiazzare due indisponibili in difesa. Ecco quindi la situazione squadra per squadra tra indisponibili, squalificati e recuperabili

