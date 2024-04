Il francese è tornato a segnare nell’ultima giornata contro il Cagliari, sono 11 gol e 7 assisti in stagione per lui che e adesso punta il Milan: il classe ’97 è uno dei pochi attaccanti che a cavallo del nuovo secolo sono riusciti a far gol al primo derby giocato, l’obiettivo è fare due su due…

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT