Colombo l’arbitro del derby. Al Var Marini-Mariani

Andrea Colombo della sezione di Como è l'arbitro designato per Milan-Inter, posticipo della 33^ giornata del campionato di serie A in programma lunedì 22 aprile alle 20.45. Roma-Bologna (sempre di lunedì ma alle ore 18.30) sarà aribtrata da Fabio Maresca. Per Cagliari-Juventus di venerdì 19 (alle ore 20.45) è stato designato Marco Piccinini mentre la sfida salvezza tra Sassuolo e Lecce di domenica alle 12.30 sarà diretta da Daniele Doveri