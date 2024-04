A due giorni dal match col Cagliari di venerdì 19 aprile (LIVE alle 20.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW ), Allegri ritrova in gruppo Fabio Miretti dopo il fastidio all'alluce. Lavoro parziale con la squadra per Milik, che non è ancora sicuro di poter tornare tra i convocati. Personalizzato per Szczesny, che sarà sicuramente out all'Unipol Domus

La Juventus continua a preparare la sfida col Cagliari in programma venerdì 19 aprile alle 20.45 (diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Nell'allenamento di oggi, mercoledì 17 aprile, Allegri ha ritrovato in gruppo Fabio Miretti, che ha smaltito il problema all'alluce di martedì e sarà dunque a disposizione. Resta in dubbio Arkadiusz Milik, che continua a lavorare solo in parte con la squadra: il polacco è out da un mese per la lesione all'adduttore e ha già saltato quattro partite. Chi sicuramente non ci sarà a Cagliari è Wojciech Szczesny, operato negli scorsi giorni per la frattura delle ossa nasali rimediata nel derby della Mole contro il Torino: per il portiere polacco lavoro personalizzato.