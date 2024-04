Claudio Ranieri ha dichiarato: " Ѐ una soddisfazione enorme ricevere il premio allenatore Gentleman a nome di Gigi Simoni . Un grande Uomo. Ricevere premi votati dagli stessi allenatori è sempre bello e mi riempie d’orgoglio. Si viva il fair play perché abbiamo bisogno di questi valori, di grande correttezza". Alla cerimonia è intervenuto il presidente della Lega B Mauro Balata che ha portato i complimenti a una straordinaria figura del calcio italiano : "Claudio Ranieri è un punto di riferimento per i giovani calciatori e i giovani allenatori ma soprattutto è divulgatore dei migliori valori dello sport. In un mondo dove spesso si alimentano conflitti e litigiosità, persone come Simoni e Ranieri sono punti di riferimento e costituiscono un esempio dei migliori valori sportivi per tutti. Siamo felici di aver istituito questo premio alla memoria di una grande persona e di consegnarlo a chi lo merita".

La motivazione del premio

Un premio meritato non solo per essere riuscito a riportare il Casteddu nella massima serie. Ma per come ci è riuscito, con una lezione di grande sportività: durante la rocambolesca finale playoff, infatti, risolta a favore del Cagliari al 94’, l'allenatore aveva chiesto e ottenuto dai suoi tifosi di interrompere gli insulti e di applaudire la tifoseria del Bari, sconfitta sul campo, dimostrando grande rispetto per gli avversari e incoraggiando la sportività tra le due squadre. Un gesto che tutti gli allenatori di B non hanno dimenticato. Per questo mister Claudio Ranieri è stato il più votato della stagione 2022-2023. Un gesto di Fair Play che l’Organizzatore Gianfranco Fasan ha applaudito fin da subito. Gianfranco Fasan ha dichiarato: "E’ un piacere e un onore ripremiare per la seconda volta Claudio Ranieri. Il suo esempio non si esaurisce solo con quel gesto di correttezza rivolto alla propria curva ma è un esempio di lealtà e di rispetto per l’avversario che lo ha sempre contraddistinto e che fa tanto bene al calcio e allo sport".