Allegri deve decidere il partner di Vlahovic: chi gioca tra Chiesa e Yildiz? Torna anche Milik, ma solo per la panchina, out invece Kean. Szczesny dal 1' nonostante l'operazione al naso. Ranieri conferma la coppia Luvumbo-Shomurodov e rilancia dall'inizio Nandez, Prati e Dossena. Cagliari-Juventus è in diretta venerdì alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

