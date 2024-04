Non c’è peggior avversario del Milan ferito. Soprattutto nel derby. L’Inter si prepara per la sfida che vale lo scudetto. Il dislivello emotivo tra le due squadre è notevole ma proprio per questo Inzaghi chiederà ai suoi di giocare come se non esistessero i 14 punti di distanza in classifica. L’occasione è storica, nessuno ha mai conquistato uno scudetto in una stracittadina, e anche i numeri sono da sottolineare. La squadra di Inzaghi attualmente è la migliore nei 5 top campionati europei per punti, numero vittorie, gol fatti e subiti, differenza reti, clean sheets ed è la prima capace di segnare in tutte le prime 32 partite di campionato. La striscia aperta è di 40 match con almeno un gol, il record è 44 e appartiene alla Juve di Allegri 2017.

