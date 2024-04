Secondo appuntamento consecutivo casalingo per il Torino che dopo il derby pareggiato contro la Juventus affronta il Frosinone a caccia di punti salvezza e alla ricerca della prima vittoria esterna in campionato. Ivan Juric, che non sarà in panchina perché squalificato, ha parlato della squadra di Di Francesco: "Sono una squadra che gioca bene, hanno tanti giocatori di talento, creano tante situazioni pericolose. Arrivano da risultati importanti e meritati, sarà una partita molto difficile". Il Frosinone quest'anno ha già vinto a Torino in Coppa Italia e allora le attenzioni dovranno essere particolari e soprattutto servirà una maggiore incisività offensiva: "La squadra crea tanto, passa molto tempo nella metà campo avversaria. Per fare gol serve più capacità nel tiro e nei colpi di testa, in quei particolari insomma che portano a fare gol". Juric a sei giornate dalla fine crede ancora nella possibilità della qualificazione alle prossime coppe europee: "Siamo veramente carichi per ottenere un obiettivo fantastico. Abbiamo fatto un buon lavoro. Bisogna fare un grande finale di campionato per dare una grande gioia”.

