Dove vedere Verona-Udinese

La partita tra Verona e Udinese della 33^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 20 aprile alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Lorenzo Minotti. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Marina Presello e Massimiliano Nebuloni. Inoltre appuntamento con 'L'Originale ' per il pre e post partita (dalle 20 e alle 22.40) con Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

I numeri di Verona e Udinese

Dal 2015 in avanti l’Udinese ha mantenuto sette volte la porta inviolata contro l’Hellas Verona e in Serie A contro nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo (sette clean sheet anche contro Genoa e Sassuolo). L’Hellas Verona ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A contro l’Udinese (1-2 il 3 ottobre 2022) e non ha mai subito due sconfitte interne consecutive contro i bianconeri nel massimo campionato; prima di questa sconfitta i gialloblù avevano mantenuto la porta inviolata per tre gare interne di fila contro gli avversari di giornata (2 vittorie, 1 pareggio). Dopo il 2-2 contro l’Atalanta nell’ultimo incontro giocato in Serie A, l’Hellas Verona potrebbe realizzare almeno due reti per due gare di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre scorso: due pareggi in quel caso, il secondo dei quali proprio con l’Udinese (3-3). L’Hellas ha segnato in tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie A e non fa meglio da una serie di 10 gare interne in gol tra dicembre 2021 e maggio 2022, sotto la guida di Igor Tudor. Escludendo la partita sospesa tra Udinese e Roma, la formazione friulana non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 10 gare di Serie A (2 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte), perdendo quella più recente contro l’Inter (1-2). L’Udinese ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A (1 pari, una sconfitta), tanti successi quanti nelle precedenti 20 gare esterne disputate nel massimo campionato (7 pareggi, 11 sconfitte).