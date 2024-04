Zhang: "Resto all'Inter per continuare a vincere"

Steven Zhang è a Shanghai per assistere al GP di Cina di F1. Il presidente dell'Inter ha parlato al microfono di Sky a 24 ore dalla sfida con il Milan: "Il derby è importante, ma l'obiettivo è più grande. Siamo vicini alla 2^ stella. Le voci sul futuro non sono vere, resteremo nel club per continuare a vincere. Inzaghi è un dono per il club, continueremo insieme"

