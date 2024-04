Anche se l'Inter dovesse conquistare nel derby l'aritmetica certezza di vincere lo scudetto, il bus scoperto non dovrebbe essere organizzato questo martedì (come inizialmente previsto) ma potrebbe essere posticipato al weekend a causa del maltempo

La pioggia che sta cadendo copiosa su Milano e che continuerà a bagnare il capoluogo lombardo anche nei prossimi giorni dovrebbe cambiare i piani dell'Inter in caso di scudetto. Nell'eventualità infatti in cui i nerazzurri dovessero battere il Milan stasera e quindi laurearsi aritmeticamente campioni d'Italia, la parata con l'autobus scoperto non dovrebbe più andare in scena martedì o mercoledì come inizialmente previsto, con l'ipotesi che possa slittare al weekend.