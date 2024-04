Milan-Inter, le FOTO del derby

Primo match point scudetto per l'Inter di Simone Inzaghi, che deve battere il Milan nel derby per festeggiare aritmeticamente lo scudetto della seconda stella già stasera. Dall'arrivo dei pullman a San Siro alle coreografie, dal riscaldamento alla partita: ecco le migliori foto del big match del Meazza in tempo reale

MILAN-INTER LIVE