Udinese-Roma: lotta salvezza e obiettivo Champions

L'abbraccio tra Cannavaro e De Rossi

Gli abbracci prima nella partita non mancheranno tra due campioni del mondo che sommano in totale 253 presenze in nazionale: 117 De Rossi e 136 Cannavaro. Secondo e quinto posto nella classifica all time degli azzurri per presenze. L'esordio di Fabio Cannavaro coincide con i tre mesi di crescita positiva con De Rossi, già in semifinale di Europa League e al 5° posto in campionato. Una posizione insidiata da Atalanta e Lazio ed è per questo che a Udine metterà in campo le forze migliori. Con Smalling adatto per caratteristiche fisiche a controllare Lucca nel gioco aereo e la conferma dei punti fermi a centrocampo con Pellegrini, Paredes e Cristante. Mentre in attacco Azmoun prenderà il posto dell'infortunato Lukaku, e Dybala proverà a ripetere le magie viste contro il Milan per infiammare i 18' della verità pieni di adrenalina. Tra obiettivo Champions e lotta salvezza in uno sprint davvero inedito.