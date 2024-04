In un'intervista a Il Giornale il difensore torna a parlare dopo lo scudetto: "Vincere con l'Inter è la cosa più bella, fatti tanti sacrifici e patito molte delusioni. Staff e squadra sono la mia seconda famiglia, mi butterei nel fuoco per loro. In estate erano andati via 12 compagni e avevamo paura di esserci indeboliti, invece i calciatori arrivati sono fantastici sia dentro che fuori dal campo. Vincere lo scudetto nel derby è ancora più bello, una pagina che resterà nella storia"

SCUDETTO INTER - LO SPECIALE