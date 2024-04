L'allenatore del Genoa rassicura sul suo futuro dopo la vittoria sul Cagliari: "In settimana ci vedremo con la società, verso cui c'è stima e riconoscenza: mi auguro che ci siano i pressuposti per andare avanti", ha spiegato. Zangrillo: "Ci sono tutte le condizioni per programmare una bella avventura insieme" GENOA-CAGLIARI 3-0: GOL E HIGHLIGHTS

42 punti in classifica (mai così bene dal 2015/16 dopo 34 giornate) e salvezza aritmetica conquistata con quattro giornate di anticipo. Il Genoa celebra un grande campionato e la permanenza nella massima serie vincendo 3-0 contro il Cagliari. Una prestazione dominante che fa felice Alberto Gilardino: "Questa squadra ha una forte mentalità, ha coraggio, intraprandenza, tutto quello che abbiamo messo in campo stasera - ha commentato l'allenatore a Sky Sport -. Non era così scontato visti i 39 punti già raccolti. È stata anche una partita di agonismo importante, abbiamo saputo giocare a calcio e fare tutte e due le fasi. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, vanno dati a loro i meriti e bisogna continuare a lavorare, sia a livello singolo che come collettivo, per continuare a toglierci soddisfazioni. Sono felicissimo per Thorsby, perché è un ragazzo straordinario e si merita una serata del genere, così come Frendrup e tutti gli altri, sia chi ha giocato dall'inizio sia chi è entrato. Arrivare a ridosso di Monza e Torino al primo anno vuol dire aver fatto un lavoro importante. C'è tantissimo orgoglio che condivido con i ragazzi e tutto lo staff, perché quotidianamente sono appoggiato da chi lavora con me e da parte dei giocatori. Hanno grandi qualità umane e quando hai un gruppo del genere riesci a portare in campo le tue idee e farle assimilare. L'allenatore senza i giocatori è poco e nulla, riuscire a creare quest'alchimia con i nostri tifosi è stato qualcosa di grandioso. Sono quello che gestisce, ma il merito è da estendere a tutti". Il mister rossoblù ha ricevuto anche i complimenti di Ranieri: "Lo ringrazio - ha aggiunto -. È un allenatore di grandi competenze, esperienza, ha vinto. Quindi mi fanno grande piacere".

"C'è stima e riconoscenza per la società" Inevitabile parlare di futuro: "C'è grande stima e riconoscenza da parte mia nei confronti della società e di questa piazza - ha spiegato Gilardino -, in settimana ci vedremo, avremo modo di parlare e mi auguro che ci siano i pressuposti per andare avanti". Infine un'altra battuta sul match vinto contro i sardi: "Prima ho detto comunque che non eravamo salvi (il Genoa era certo della permanenza grazie ai risultati del weekend ndr), di pensare a giocare e portare a casa la partita. È stata una settimana lunga, ma abbiamo lavorato bene e si è visto. Complimenti alla squadra". approfondimento La classifica di Serie A

Zangrillo: "Credo ci siano tutte le condizioni per un futuro insieme" "Il merito di questa bella stagione è totalmente attribuile a lui, ai ragazzi, al clima che abbiamo saputo creare, alle scelte tecniche, a Johannes Spors che è un grande talento, perché i ragazzi che oggi sono appetiti dalle grandi squadre fino a due anni fa erano sconosciuti - ha detto il presidente del Genoa, Zangrillo, a Dazn -. Io voglio bene a Gilardino, quando c’è stato da tutelarlo - perché sono uscite voci che potevano cagionargli danno - l’ho fatto in prima persona, sono dalla sua parte ma so che il padrone che decide in maniera unilaterale commette degli errori. Bisogna sentire anche la volontà di Gilardino che credo sia stata espressa. I giocatori hanno giocato per lui, basta vedere l’abbraccio che gli hanno attribuito quelli sostituiti all'uscita dal campo. Sarebbe difficile e doloroso per me perderlo, credo ci siano tutte le condizioni per programmare una bella avventura insieme a lui. Questo è il mio pensiero". vedi anche Chi allenerà Milan e Napoli? Il gioco del Club