Se ne sono viste di maglie "vintage", alla festa dell'Inter: tra campioni indimenticati, meteore e vecchi idoli, i tifosi nerazzurri sono scesi per le strade di Milano sfoggiando casacche spesso "particolari". Tra queste anche un Thuram molto... artigianale, frutto di una sostituzione nel cuore di un tifoso. Se il 9 infatti è rimasto quello, il misterioso (ancora per quanto?) tifoso si è armato di nastro adesivo e pennarello per sostituire il nome: da Lukaku a Thuram (col nome accompagnato da due stelle), e il belga letteralmente "cancellato". La maglia è infatti quella della stagione 2019/20, quando il 9 era sulle spalle dell'attaccante belga, ormai un ricordo senza rimpianti per i tifosi interisti. Ma adesso arriva il bello...