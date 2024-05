Il vicepresidente dell’Inter è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A: "L'obiettivo per il prossimo anno è già chiaro: difendere la seconda stella e in Champions League andare più avanti possibile". Poi, sull'ipotesi di prendere Zirkzee quest'estate: "È un campione. Potremo anche farci un pensierino". E su Lukaku: "Non è stato chiaro fin dall'inizio. Ci siamo rimasti male soprattutto per le tempistiche"

"Dobbiamo rimanere competitivi in tutte le manifestazioni. L'obiettivo per il prossimo anno è già chiaro: difendere la seconda stella e in Champions League magari andare più avanti possibile ". Javier Zanetti detta gli obiettivi dell’Inter a seguito della vittoria del campionato. Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, il vicepresidente nerazzurro, nonostante lo scudetto e la festa dei giorni scorsi, ha già focalizzato i prossimi step che l’Inter dovrà compiere nella prossima stagione: "Avremo da giocare anche il Mondiale per club , che è una competizione importantissima – spiega. Avremo bisogno di una rosa ampia per affrontare tutti questi impegni ". Con il campionato vicino alla conclusione, a breve sarà tempo di pensare al calciomercato, con il nome di Zirkzee che affascina e non poco i nerazzurri : "È ovvio che un giocatore del genere serva a qualsiasi grande squadra. Dovesse presentarsi l’opportunità, potremo anche farci un pensierino . È un grande talento e molto forte fisicamente: un campione ".

"Lukaku non è stato chiaro con noi. Barella e Lautaro rinnoverrano sicuramente"

Oltre a spiegare i prossimi obiettivi della squadra campione d’Italia, Zanetti è tornato anche a parlare di Lukaku che durante lo scorso mercato estivo aveva (dopo aver svolto l’intera stagione in prestito dal Chelsea) rifiutato il possibile ritorno in maglia nerazzurra: "Non so se la parola giusta sia perdonare. Ci siamo rimasti male soprattutto per le tempistiche e perché lui non è stato chiaro fin dall'inizio. Io gli auguro comunque una grande carriera". Poi, sul tema rinnovi, in particolare quelli di Lautaro e Barella, Zanetti non ha dubbi: "Sia da parte nostra che loro c’è voglia di continuare insieme: rinnoveranno sicuramente".