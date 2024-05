Il CIES ha analizzato 1000 squadre in 58 campionati di tutto il mondo. Come previsto l'Athletic Bilbao è la squadra più autoctona al mondo (100% di calciatori spagnoli in rosa, il 62% dei quali cresciuti nel loro settore giovanile). In Italia com'è la situazione? La prima squadra per 'radicamento territoriale' è l'Empoli, poi Monza e Frosinone. I dati si riferiscono alle partite giocate da aprile 2023 a oggi.

