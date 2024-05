Nella sfida in programma domenica alle ore 20:45, in casa Roma De Rossi pensa a qualche cambio rispetto al match di giovedì contro il Leverkusen. In difesa Llorente dovrebbe occupare la fascia destra. In attacco, invece, Zalewski è favorito su El Shaarawy. Per la Juventus, Cambiaso dovrebbe giocare sulla fascia destra, con McKennie che torna mezzala. Out Yildiz, c'è Chiesa in coppia con Vlahovic

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT