L’unico successo dell’Empoli contro il Frosinone in Serie A è arrivato nell’ultimo precedente in casa, il 17 marzo 2019 (2-1, reti di Caputo e Pajac per gli Azzurri, Valzania per gli ospiti); anche in quella occasione, la squadra toscana iniziava la giornata al 17° posto in classifica.