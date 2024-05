Nel Napoli è out Kvara per un risentimento: gioca dal 1' Lindstrom. Politano e Juan Jesus non sono al meglio e restano in dubbio, con Ostigard verso una maglia da titolare in coppia con Rrahmani. Due cambi forzati per Cannavaro: sono squalificati sia Payero che Perez: in difesa toccherà, salvo sorprese, a Joao Ferreira. Ehizibue parte in leggero vantaggio su Ebosele. Partita lunedì sera alle 20.45

