Dove vedere Napoli-Bologna

I numeri di Napoli e Bologna

Dopo lo 0-0 nella gara di andata, Napoli e Bologna potrebbero pareggiare le due sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1979/80, quando il primo dei due incroci terminò 0-0 e il secondo 1-1. Il Bologna è la squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol in Serie A (194) e potrebbe diventare la quarta a subire 50 sconfitte dai partenopei, dopo Torino (51), Fiorentina (52) e Lazio (54). Dalla stagione 2013/14 in avanti il Napoli ha vinto otto sfide interne su nove contro il Bologna in Serie A (una sconfitta), segnando 28 gol; nel periodo i partenopei hanno ottenuto più successi interni solo contro Sampdoria (9/10) e Udinese (10/11), trovando più reti solo contro Lazio (31) e Udinese (34). Il Napoli subisce gol da 14 partite consecutive in Serie A (ultimo clean sheet nello 0-0 contro la Lazio il 28 gennaio scorso); solo una volta i partenopei hanno fatto peggio nella competizione, tra agosto 1997 e gennaio 1998, quando arrivarono a 17 gare di fila con almeno una rete concessa. Il Napoli non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (3 pari, una sconfitta) e nella competizine non fa peggio dal periodo tra ottobre 2019 e gennaio 2020, quando arrivò a quota sei con in panchina Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi. Da febbraio in avanti il Bologna ha mantenuto otto volte la porta inviolata e nei maggiori cinque campionati europei nel periodo ha fatto meglio solo l’Arsenal (nove); a quota otto anche Torino e Real Madrid. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (2 pareggi), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 19 (9 pari, 6 sconfitte); in generale i rossoblù hanno vinto quattro gare esterne dal 18 febbraio in avanti, nei maggiori cinque campionati europei hanno fatto meglio solo Bayer Leverkusen, Lione e Arsenal (cinque) da quel weekend in avanti.