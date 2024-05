Dove vedere Lazio-Empoli

La partita tra la Lazio e l'Empoli della 36^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 12 maggio alle 12.30 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 , Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci e Francesco Cosatti. Inoltre appuntamento con 'La Casa dello Sport Day' per il pre e post partita (dalle ore 11.30 e alle 14..25) con Giorgia Cenni in compagnia di Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi e Gianfranco Teotino

In occasione dell’ anniversario dei 50 anni dal primo scudetto della Lazio , Sky proporrà la nuova versione integrale della serie in tre puntate, prodotta per la prima volta con un Club di calcio, la S.S. Lazio : " Lazio 1974 - Grande e maledetta ". Venti minuti 'extra' di materiale inedito, nuove bellissime immagini e interviste. Appuntamento con le 3 puntate oggi dalle 19.30 su Sky Sport Calcio e dalle 23.30 su Sky Sport Uno . Sempre disponibile on demand. Inoltre, in occasione delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dello scudetto, domenica 12 maggio all’Auditorium Parco della Musica a Roma, Sky Sport 24 garantirà una copertura dedicata: sul posto l’inviato Matteo Petrucci per il racconto live e le interviste ai protagonisti della serata. Appuntamento con il Red carpet live - e poi lo spettacolo - dalla Capitale a partire dalle 18.15.

I numeri di Lazio e Empoli

La Lazio ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro l’Empoli senza subire gol; già due volte i biancocelesti avevano ottenuto due successi di fila senza reti concesse contro gli azzurri nella competizione, ma non sono mai arrivati a quota tre.Tra le squadre contro cui non ha mai perso in casa in Serie A, l’Empoli è quella affrontata più volte dalla Lazio: i biancocelesti hanno infatti ottenuto nove successi e quattro pareggi in 13 sfide interne contro i toscani. Dall’arrivo di Igor Tudor la Lazio ha ottenuto quattro successi in sei partite di Serie A (1 pari, 1 sconfitta), tanti quanti nelle precedenti 10 (1 pareggio, 5 sconfitte); i biancocelesti hanno mantenuto anche tre volte la porta inviolata nel periodo, tante clean sheets quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12. La Lazio ha vinto le ultime tre partite casalinghe di Serie A e non ottiene più successi interni consecutivi nella competizione da novembre 2021 (quattro in quel caso). Tudor potrebbe vincere la quarta partita casalinga su quattro alla guida della Lazio, eguagliando i record di Delio Rossi (2005) e Alfredo Monza (1958) come miglior avvio interno di un nuovo tecnico sulla panchina biancoceleste dal dopoguerra ad oggi. L’Empoli ha mancato l’appuntamento con il gol in sette delle ultime nove partite di Serie A e nel periodo, da inizio marzo in avanti, quella toscana è stata la squadra dei maggiori cinque campionati europei a non aver segnato per più gare. L’Empoli ha perso senza segnare tutte le ultime quattro trasferte di Serie A; l’ultima squadra ad arrivare a cinque sconfitte esterne di fila senza reti nella competizione è stata lo Spezia tra agosto e ottobre 2022 (sei in quel caso).