Buone notizie in casa Milan con Maignan e Mirante che sono tornati a disposizione di Pioli. Kjaer e Loftus-Cheek sono usciti dall'area medica: per loro è iniziata la fase di riatletizzazione e l'idea è di averli a disposizione per l'ultima in casa (soprattutto per i saluti a Kjaer). Stagione finita per Chukwueze, farà una visita di controllo la prossima settimana, soprattutto per gli impegni in programma con la sua nazionale

