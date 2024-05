Futuro Inter: Zhang-Oaktree, la ricostruzione

L'Inter sembra sempre più vicina al cambio di proprietà. Entro martedì 21 maggio Zhang dovrà restituire a Oaktree il prestito da 380 milioni di euro oppure cedere la proprietà, considerato che 3 anni fa (nel momento della sottoscrizione del prestito) la proprietà cinese aveva dato come garanzia le quote nerazzurre. Il fondo americano, qualora dovesse diventare proprietario del club, non avrebbe intenzione di fare rivoluzioni: la ricostruzione

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT