L’Udinese ha vinto l’ultimo match di Serie A senza subire reti (2-0 vs Lecce) e potrebbe collezionare due clean sheet di fila per la prima volta da febbraio scorso (contro Monza e Juventus); in particolare, non registra due vittorie consecutive con annesso clean sheet nella competizione dal periodo tra agosto e settembre 2022 (vs Fiorentina e Roma in quel caso).